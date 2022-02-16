Nazilerin yağmaladığı tablo 80 yıl sonra Yahudi ailesine döndü

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:14

Gustav ve Emma Mayer, İkinci Dünya Savaşı arifesinde Almanya'dan kaçarken eşyalarının çoğunu kaybettikten seksen yıl sonra, tablolarından biri 9 nesil sonraki büyük torunlarına iade edildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Belçika'nın Brüksel kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri, mavi bir vazoda pembe çiçeklerden oluşan 1913 tarihli bir natürmort olan Lovis Corinth'in Çiçekleri'ni 10 Şubat'ta bir törenle aileye geri verdi. Eser, müzelerin sahiplik geçmişi belirsiz olan çevrimiçi bir veri tabanında listelediği 27 eserden biriydi.

Mayer soyundan gelen avukatlar, tabloyu ilk olarak 2016'da sordu.

Naziler, Alman olmayan, Yahudi veya "yozlaşmış" kabul ettikleri sanatı yağmalamaları ve yok etmeleriyle tanınırlardı. Bunun yanında birçok sanat eseri, hayatlarını kurtarmak için kaçan Yahudiler tarafından terk edildi.Aynı zamanda, birçok sanat eseri, hayatlarını kurtarmak için kaçan Yahudiler tarafından terk edildi. Sonraki yıllarda, hayatta kalan kültürel varlıkların menşeini belirlemek, daha önce kime ait olduğunu kanıtlamak, çalınıp çalınmadığını kontrol etmek zordu.

KURTULAN TEK TABLO

Mayes ailesi, bir işletmeye ve 30 tabloya sahip oldukları Frankfurt'ta varlıklı bir yaşam sürdüler. 1938'de Belçika'ya varmadan önce İtalya ve İsviçre'den kaçtılar. Brüksel'de 14 ay kaldıkları süre boyunca, çift resim koleksiyonlarını depoda bıraktı ve savaş başlamadan günler önce İngiltere'ye gittiler.

Mayers savaşın sonunu görecek kadar yaşamadı. 1943'te Mayers'ın Brüksel'deki tüm eserleri Naziler tarafından çalınmıştı. Çiçek tablosu kurtulan tek tablo olmuştu ve araştırmacıların mülkiyet kayıtlarını oluşturamaması üzerine 1951'de Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri'ne emanet edildi.

Torunları temsil eden Berlin merkezli bir avukat olan Imke Gielen, The Guardian'a, "Kayıp resimlerden en az birinin 80 yıl sonra tespit edilmesinden ve şimdi iade edilmesinden memnunlar" dedi. Tabloyu kaybettiği için pişmanlık duymayan müze müdürü Michel Draguet ise, "Bu tabloyu asla satın almadık, hiçbir zaman sahibi olmadık, Belçika devletinin emanetçileriydik" dedi.

Gustav ve Emma'nın şu anda İngiltere, Güney Afrika ve ABD'de yaşayan torunlarının torunları, Mayer koleksiyonunda kalan 29 tabloyu aramaya devam edecek.