Necef’te yas ve sloganlar: Hamaney’in cenazesi Irak’ta

İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni Irak’ın kutsal kentlerinden Necef’te devam etti.

Altı gün süren törenler kapsamında Hamaney’in tabutunu taşıyan kortej, çarşamba günü Irak’ta kalabalıkların katılımıyla ilerledi.

Necef sokaklarında toplanan çok sayıda kişi, Hamaney’in tabutunun taşındığı güzergâh boyunca korteje eşlik etti. Büyük Hamaney portreleri taşıyan kalabalık, “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Tabutun büyük bir kamyon üzerinde kent sokaklarından geçirildiği törende, Irak ve İran bayraklarının yanı sıra İran destekli Iraklı milis grupların flamaları da dikkat çekti.

Necef, Şii Müslümanlar açısından büyük dini öneme sahip kentlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle Hamaney’in cenaze kortejinin Necef’e taşınması, yalnızca dini değil, aynı zamanda siyasi açıdan da güçlü bir sembol olarak değerlendiriliyor.

RESMİ KARŞILAMA YAPILDI

Hamaney’in tabutu salı akşamı Necef Uluslararası Havalimanı’na getirildi. Irak Başbakanı Ali el-Zaidi, üst düzey yetkililer ve dini temsilciler havalimanındaki resmi karşılama törenine katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanları da cenaze törenine katılmak üzere Irak’a geldi.

Cenaze töreninin Necef’in ardından Irak’ın bir diğer kutsal kenti Kerbela’da devam etmesi bekleniyor. Hamaney’in tabutunun Kerbela’daki törenlerin ardından defnedilmek üzere yeniden İran’a götürüleceği bildirildi.

İran’da büyük kalabalıkların katıldığı törenlerle başlayan cenaze süreci, Irak’taki dini merkezlerde yapılan anmalarla bölgesel bir siyasi ve dini gösteriye dönüştü.