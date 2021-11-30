Nefret söylemiyle yargılanan Fransız gazeteci cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu
Nefret söylemi nedeniyle yargılanan Fransız gazeteci Eric Zemmour, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Fransa'nın Trump'ı diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı.
ANKETLERDE YÜKSELİYOR
Destekçileri tarafından 'Fransız kimliğinin savunucusu', karşıtlarınca ise 'nedametsiz bir ırkçı' olarak görülen Zemmour, son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı.
Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin bu hafta sonu adaylarını seçecekleri kongre öncesi gerçekleştirilen son televizyon münazarası sonrasında geldi.
Zemmour açıklamasında, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan ederek, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını kaydetti.
"FRANSA'YI KURTARMA ZAMANI"
Radikal bir sığınmacı karşıtı duruşuyla bilinen Zemmour açıklamasında, 'Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını' söyleyerek, "Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı" ifadelerini kullandı.
"ZEMMOUR'U SUSTUR"
Pazar günü Paris'te ilk seçim mitingini düzenlemesi beklenen Zemmour'a karşı başkentte anti-faşist gruplar ve birliklerin 'Zemmour'u sustur' çağrısıyla protesto düzenleyeceği belirtildi.
PROTESTOCUYA ORTA PARMAK GÖSTERMİŞTİ
Son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.
Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki