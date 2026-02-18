Nehire midye toplamaya giden kadın timsahın midesinde bulundu

Endonezya’nın Simeulue Adası’nda 36 yaşındaki bir kadın, nehirde midye topladığı sırada timsah saldırısında yaşamını yitirdi.
Köylüler, yakalayıp öldürdükleri hayvanın midesinde kadına ait uzuvları buldu.
Yerel basında yer alan haberlere göre kadın, pazar günü Luan Boya Nehri’nde midye ararken kayboldu.
Arama çalışmaları sırasında bir timsahın kadını ağzında taşıdığı görüldü.
Ada sakinleri bambu sopalarla saldırarak hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Yaklaşık 24 saat sonra yakalanıp öldürülen timsahın midesinde kadının elleri ve başı bulundu.
Simeulue Afet Yönetimi yetkilileri olayı doğrulayarak, özellikle timsahların yaşadığı nehir kenarlarında dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Bölgede zaman zaman benzer saldırıların yaşandığı belirtiliyor.