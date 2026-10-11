Nepal'de sel felaketi: Evler ve köprüler sulara kapıldı

Nepal'in orta kesiminde meydana gelen heyelan, nehir taşkınına yol açtı.

Başkent Katmandu'nun yaklaşık 100 kilometre batısındaki Gorkha bölgesine bağlı Chumnubri köyünde yaşanan heyelan, Budhi Gandaki Nehri'nin önünü kapatarak suyun aşağı kesimlerde taşmasına neden oldu.

Sel suları çok sayıda evi ve köprüyü sürüklerken, yetkililer nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

EVLER VE KÖPRÜLER SULARA KAPILDI

Gorkha bölgesinin en üst düzey idari yetkilisi Dharmendra Kumar Mishra, nehrin aşağı kesimlerinde yaşayan yurttaşlardan evlerini tahliye etmelerini istediklerini açıkladı.

Mishra, sel nedeniyle yaklaşık 12 evin ve iki asma köprünün yıkıldığını, bir hidroelektrik santrali projesinin kamp alanının da zarar gördüğünü belirtti.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu Başkanı Dharam Raj Uprety ise çamur ve balçık taşıyan nehrin su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini bildirdi.

Uprety, sel sularının Gorkha ile komşu Dhading bölgesini birbirine bağlayan kara yolu köprüsünü de yıktığını açıkladı.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Jagat bölgesinde heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalan altı kişiyi kurtardığını duyurdu.

Yetkililer, selden zarar gören hidroelektrik santrali kampında bulunan 18 işçinin de güvenli bölgelere ulaşmayı başardığını bildirdi.

İlk açıklamalara göre selde yaşamını yitiren ya da yaralanan olmadı.

BEŞ BÖLGE İÇİN TAHLİYE UYARISI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, nehir boyunca yer alan Gorkha, Tanahun, Chitwan, Doğu Nawalparasi ve Batı Nawalparasi bölgelerinde yaşayanları sel tehlikesine karşı uyardı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, risk altındaki bölgelerde yaşayanların zamanında güvenli alanlara taşınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Lütfen risk altındaki bölgelerde yaşayanların zamanında güvenli yerlere taşınmasını sağlayın ve gerektiğinde arama kurtarma çalışmalarına destek olun" ifadelerine yer verildi.

Ordu ve polis ekiplerinin afet bölgesine ulaştığı, gelişmelerin helikopterlerle havadan da takip edildiği belirtildi.

AĞUSTOS AYINDAKİ FELAKETİN ARDINDAN YENİ SEL

Taşkının yaşandığı Budhi Gandaki Nehri, Trishuli Nehri'nin kollarından biri olarak biliniyor.

Aynı nehir sisteminin başka bir kolunda ağustos ayında buzul çökmesi sonucu meydana gelen büyük selde, aktarılan bilgilere göre 1457 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi ise kaybolmuştu.

Son sel felaketinin ardından yetkililer, nehir seviyesindeki yükselişi ve olası yeni heyelanları yakından takip ediyor.