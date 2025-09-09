Nepal'de siyasi kriz büyüyor: 'Maliye Bakanı'na meydan dayağı' iddiası

Nepal'in başkenti Katmandu'da Pazartesi günü başlayan ve hükümetin sosyal medya yasağı ile yolsuzluk iddialarına karşı büyüyen gösteriler, yasakların kaldırılmasına rağmen yeniden alevlendi. Polis sözcüsü Shekhar Khanal, birçok grubun sokağa çıkma yasağına uymadığını, kent genelinde yangın ve saldırı vakaları yaşandığını açıkladı.

"MALİYE BAKANINA SALDIRI" İDDİASI

65 yaşındaki Bakan Paudel olduğu iddia edilen bir kişinin Katmandu sokaklarında koşarken yüzlerce kişi tarafından kovalandığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Videoda bir protestocunun karşı yönden koşarak tekme attığı, bakanın dengesini kaybederek duvara çarptığı görüldü. Paudel olduğu iddia edilen kişinin ise hızla ayağa kalkıp tekrar koşmaya devam ettiği anlar kaydedildi.

Nepal ile bin 770 kilometrelik uzun bir sınıra sahip olan Hindistan'a ait medya kuruluşları habere bültenlerinde geniş yer ayırırken, olay, resmi yetkililer ve anaakım kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Olaylar, Nepal’de yıllardır görülen en kanlı protestolardan birinin ardından geldi. Pazartesi günü en az 19 kişinin öldüğü müdahale sonrası gençlerin istifa çağrılarını reddedemeyen Başbakan KP Sharma Oli görevinden ayrıldı. Oli’nin istifasından önce üç bakan daha kabineden çekilmişti.

SOSYAL MEDYA YASAĞI GERİ ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz hafta hükümet, 26 sosyal medya platformuna erişimi engellemiş; Facebook, YouTube ve X’e getirilen yasak gençlerin büyük öfkesine yol açmıştı. Ancak yasağın kaldırılması protestoları durdurmaya yetmedi. Bu süreçte TikTok erişime kapatılmamış ve lüks içinde yaşayan siyasetçi çocuklarının görüntülerinin, halkın ekonomik sıkıntılarıyla karşılaştırıldığı videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenmişti.