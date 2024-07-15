Nepal'in yeni başbakanı göreve başladı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 15.07.2024 - 12:44

Nepal'in yeni başbakanı Oli için ülkenin başkenti Katmandu'da seramoni düzenlendi.

Seramonide yemin eden 72 yaşındaki Oli, ülkenin en büyük 2 partisi olan CPN-UML ve Nepal Kongre Partisi'nin koalisyonundan oluşan hükümetin başına geçti.

Ayrıca iki başbakan yardımcısı ve 19 bakan da yemin ederken, Oli'nin ilerleyen günlerde kabinesini genişletmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Poudel tarafından dün başbakan olarak atanan Oli'nin 30 gün içinde güvenoyu alması gerekiyor.

Nepal Temsilciler Meclisi'nde 12 Temmuz'da yapılan güven oylamasında görevine devam etmesi için gerekli olan "geçerli oyların yarısından fazlası"nı alamayan eski Başbakan Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Aralık 2022'de devraldığı başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2022'den bu yana ittifak kurduğu partilerle sürekli görüş ayrılığı yaşayan Prachanda için 19 aylık süreçte Temsilciler Meclisi'nde 5 kez güven oylaması yapılmıştı.

Yeni atanan Khadga Prasad Oli, 2015-2016 ve 2018-2021 dönemlerinde de başbakanlık yapmıştı.