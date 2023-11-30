Yasal hale gelmişti: Nepal'de ilk eşcinsel evlilik

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:54

Nepal’de, Yüksek Mahkeme’nin büyük ölçüde muhafazakar olan ülkede eşcinsel çiftlerin evliliklerinin önünü açan bir ara karar çıkarmasından beş ay sonra ilk eşcinsel evlilik yapıldı.

Lumjung bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Maya Gurung ve 27 yaşındaki Surendra Pandey çifti, ülkede resmi eşcinsel evlilik statüsü alan ilk çift oldu.

Evliliğin resmiyete ermesinin ardından Gurung, bu durumun sadece kendileri için değil, tüm cinsel azınlıklar için "büyük bir gün" olduğunu söyledi.

Gurung, "Haklar için mücadele etmek kolay değildir. Biz bunu başardık ve gelecek nesiller için kolaylık sağlayacak. Bu durum pek çok şeyin kapısını açtı" dedi.

Himalaya ülkesinde eşcinsel olduğunu açıkça söyleyen eski milletvekili ve önde gelen LGBT hakları aktivisti Sunil Babu Pant, bu ‘tarihi’ anı LGBT bireyler için zafer olarak nitelendirdi.

Pant, "23 yıllık mücadelenin ardından bu tarihi başarıya ulaştık ve sonunda Maya ve Surendra evliliklerini yerel yönetim ofisine kaydettirdiler" ifadesinde bulundu.

LGBT bireyler adına konuşan Pant, "Artık biz de normal çiftler gibi evliliğimizi tescil ettirebiliyoruz. Ancak diğer haklarımızı elde etmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

Neredeyse on yıldır birlikte olan çift, 2017 yılında bir tapınak töreniyle evlenmiş ve o tarihten bu yana birlikteliklerinin yasal olarak tanınmasını talep etmişti.