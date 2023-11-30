Yasal hale gelmişti: Nepal'de ilk eşcinsel evlilik
Güney Asya ülkesi Nepal'de, eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk eşcinsel evliliğin nikahı kıyıldı.
Nepal’de, Yüksek Mahkeme’nin büyük ölçüde muhafazakar olan ülkede eşcinsel çiftlerin evliliklerinin önünü açan bir ara karar çıkarmasından beş ay sonra ilk eşcinsel evlilik yapıldı.
Lumjung bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Maya Gurung ve 27 yaşındaki Surendra Pandey çifti, ülkede resmi eşcinsel evlilik statüsü alan ilk çift oldu.
Evliliğin resmiyete ermesinin ardından Gurung, bu durumun sadece kendileri için değil, tüm cinsel azınlıklar için "büyük bir gün" olduğunu söyledi.
Gurung, "Haklar için mücadele etmek kolay değildir. Biz bunu başardık ve gelecek nesiller için kolaylık sağlayacak. Bu durum pek çok şeyin kapısını açtı" dedi.
Himalaya ülkesinde eşcinsel olduğunu açıkça söyleyen eski milletvekili ve önde gelen LGBT hakları aktivisti Sunil Babu Pant, bu ‘tarihi’ anı LGBT bireyler için zafer olarak nitelendirdi.
Pant, "23 yıllık mücadelenin ardından bu tarihi başarıya ulaştık ve sonunda Maya ve Surendra evliliklerini yerel yönetim ofisine kaydettirdiler" ifadesinde bulundu.
LGBT bireyler adına konuşan Pant, "Artık biz de normal çiftler gibi evliliğimizi tescil ettirebiliyoruz. Ancak diğer haklarımızı elde etmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.
Neredeyse on yıldır birlikte olan çift, 2017 yılında bir tapınak töreniyle evlenmiş ve o tarihten bu yana birlikteliklerinin yasal olarak tanınmasını talep etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!
- Ölen motosikletlinin kurye olduğu belirlendi