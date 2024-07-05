Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:57

Barking bölgesinden seçilen Nesil Çalışkan, seçim bölgesindeki oyların yaklaşık yüzde 45’ine denk gelen 16 bin 227 oyu almayı başararak milletvekili oldu. Peki, Nesil Çalışkan kimdir? Avam Kamarası'na seçilen ilk Türk Nesil Çalışkan kaç yaşında, nereli?

NESİL ÇALIŞKAN KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs'ta dünyaya gelen Neslihan Çalışkan, Türk-Kıbrıslı kökenli bir ailede doğdu ve Londra'nın Enfield kentinde büyüdü. 2010 yılında Reading Üniversitesi'nden Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında Lisans derecesi aldı. 2012 yılında London School of Economics'ten Siyaset ve İletişim alanında Yüksek Lisans derecesi aldı.

2010 ve 2011 yılları arasında Demokrasi ve Kampanyalardan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Çalışkan, Bu süre zarfında Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonu tarafından artırılan öğrenim ücretlerine ve harcama kesintilerine karşı 2010 Birleşik Krallık öğrenci protestolarına katıldı. Çalışkan, 15 yaşındayken İşçi Partisi'ne katıldı ve 2004'ten bu yana her seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüttü. 2015 haziran-aralık ayları arasında Avam Kamarası'nda Parlamento Araştırmacısıydı ve ayrıca 2016'dan 2018'e kadar NHS'de görev aldı.

29 yaşındayken Enfield Konseyi Lideri seçildi. Mayıs 2023'te İşçi Partisi Yerel Yönetim Birliği (LGA) başkanı olarak seçildi ve Eylül 2023'ten bu yana İşçi Partisi'nin yönetim Ulusal Yürütme Komitesi'nde (NEC) yer almaktadır.