Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli? Yusuf en-Nusayri hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

Geride kalan sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli? Yusuf en-Nusayri hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:04
Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli? Yusuf en-Nusayri hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet için Yusuf en-Nusayri ismi ön plana çıkıyor. Peki, Youssef En-Nesyri kimdir? Fenerbahçe'nin istediği Youssef En-Nesyri kaç yaşında, nereli? Youssef en-Nusayri hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

YOUSSEF EN-NESYRİ KİMDİR?

Yusuf en-Nusayri 1 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

En-Nesyri, daha önce ülkenin 20 yaş altı genç takımları tarafından kapsanmasının ardından 2016 yılında 18 yaşında ilk uluslararası çıkışını yaptı. Fas'ın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarına seçildi. Ayrıca 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında Afrika Uluslar Kupası için seçildi.


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