Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:42

İngiltere'de yapılan seçimlerde 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı devrildi. Keir Starmer yeni başbakan seçildi. Peki, İngiltere’nin yeni başbakanı Keir Starmer kimdir? Keir Starmer kaç yaşında, nereli? Keir Starmer'in siyasi kariyeri...

KEİR STARMER KİMDİR?

Keir Starmer, 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1962'de Londra'da doğdu. Adını dahi İşçi Partisi'nin kurucusu Keir Hardie'den aldığı iddia edilen Starmer'ın imalatçı babası ile ev hanımı annesi de partinin destekçisi.

Başarılı bir öğrenci olarak Reigate Grammar School'da ilkokul eğitimi alan Starmer, okulun bu dönemde özel işletmeye dönüşmesiyle burslu öğrenciler arasına alındı.

Fatboy Slim adıyla bilinen ünlü İngiliz şarkıcı Norman Cook'la aynı sınıfı paylaşan Starmer, henüz erken sayılacak yaşlarda İşçi Partisinin gençlik yapılanmalarında yer almaya başladı.

Piyano, keman ve flüt çalan Starmer, hukuk eğitimi aldığı Leeds Üniversitesinden hem onur derecesiyle mezun hem de ailesinde üniversite okuyan ilk kişi oldu.

Oxford Üniversitesinde de hukuk alanında lisans üstü eğitim alan Starmer, öğrencilik yıllarında "Socialist Alternatives" isimli dergide editörlük de yaptı.