Nesli tükenme tehlikesi altında: Dünya'nın 'en büyük' ve 'en pis kokulu' çiçeği

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:10

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:10

Bilim insanları, "Rafflesia" olarak da bilinen "ceset çiçeği"nin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Çürümüş et kokusu" salgılamasıyla bilinen ve bir metreyi aşan boyuyla dünyanın "en büyük" çiçeklerini içeren bu türün, Güneydoğu Asya'daki orman habitatlarının yok edilmesi nedeniyle risk altında olduğu bildirildi.

Rafflesia'nın 42 türü olduğu ve bunların hepsinin neslinin tehdit altında olduğu belirtildi. Çiçek türünün, 25'i kritik tehlike altında, 15'i ise tehlike altında olarak sınıflandırılıyor.

Çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi Botanik Bahçesi'nden Dr. Chris Thorogood, çalışmanın "ikonik de olsa bitkilere yönelik küresel koruma çabalarının hayvanlarınkinin ne kadar gerisinde kaldığını vurguladığını" söyledi.

Thorogood, "Çoğu kaybolmanın eşiğinde olan dünyanın en dikkat çekici çiçeklerinden bazılarını kurtarmak için acilen birleşik ve bölgeler arası bir yaklaşıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yaşam döngüleri boyunca büyük ölçüde gizli kalmaları nedeniyle, çiçekler üzerinde yeterli inceleme yapılamadığı ve hala yeni türlerin bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

Çalışmada, "Endişe verici bir şekilde, son gözlemler taksonların daha bilim tarafından bilinmeden yok edilmeye devam ettiğini gösteriyor" denildi.