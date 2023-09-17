Bilim insanlarını şaşırtan olay: Tuhaf canlılar, strese girdiğinde kendi arkadaşlarını yedi!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:45

Almanya'daki Max Planck Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nden, ABD'deki Indiana Üniversitesi'nden ve Japonya'daki Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu küçük canlıları ayrıntılı inceledi ve devasa bir ağza sahip olduklarını saptadı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ekip, bu kurtçuklardaki devasa ağız gelişiminin strese verilen bir tepki olabileceğini düşünüyor.

"Nematod (veya yuvarlak kurtlar)" diye anılan bu tür canlı gruplarında, belirli besinlerle beslendiklerinde ikinci ağızların ortaya çıkabileceği daha önce de görülmüştü. Ancak tek bir devasa ağız görmek, araştırmacılar için sürpriz oldu.

Araştırmada "Allodiplogaster sudhausi" kurtçuklarına bakterilerden ve mantarlardan oluşan besinler verildi. Deneyler sırasında yetişkin kurtçuklarda üç farklı ağız formu oluşabildiği görüldü.

Ekibin bulgularına göre bu dönüşüm yeteneği, söz konusu kurtçukların tüm genomunun ikinci bir tam kopyasına sahip olmasıyla bağlantılı.

Tam genom kopyalanması adı verilen bu süreç, nematodlara kendilerini dönüştürmesi için ekstra esneklik kazandırıyor.

Öte yandan A. sudhausi'nin nasıl ve neden "yamyam" moduna girdiğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Yine de araştırmacılar bunun aşırı kalabalığa ve açlığa verilen bir stres tepkisi olduğunu düşünüyor.

Etraflarındaki besinleri ayrım gözetmeden yemek, bu kurtçuklara kalabalık ortamlarda veya yiyecek kıt olduğunda avantaj sağlıyor olabilir.