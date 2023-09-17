İranlı bilim insanları keşfetti: Kuruyemişlerin, cinsel dürtüyü artırdığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:28

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:28

Yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi folik asit açısından zengin çeşitli kuruyemişlerin, cinsel dürtüyü artırdığı ortaya çıktı.

Kuruyemişlerin sadece cinsel dürtüyü arttırmakla kalmadığı, aynı zamanda orgazmı iyileştirmeye de yardımcı olabildiği kaydedildi.

Yapılan araştırmada, kuruyemişlerde bulunan folik asidin özellikle menopoz sonrası kadınlarda cinsel dürtüyü artırmanın arkasında olabileceği keşfedildi.

İran'da yapılan araştırmaya 100 orta yaşlı kadın katıldığı ve bunların yarısına sekiz hafta boyunca her gün 5 mg folik asit takviyesi verildiği, diğerlerine de plasebo verildiği belirtildi.

İranlı Dr. Hedyeh Riazi, Journal of Sexual Medicine'da yaptığı açıklamada folik asit grubunda arzu, orgazm, memnuniyet ve uyarılmanın arttığını söyledi.

Riazi, "Bulgularımız, folik asidin menopoz sonrası kadınlarda cinsel işlevi muhtemelen iyileştirdiğini göstermektedir. Bunu doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç var" dedi.

B VİTAMİNİ SINIFINDAKİ FOLİK ASİT

B vitamini sınıfındaki folik asit, kuruyemişlerin yanı sıra bezelye, fasulye, ekmek, yumurta ve yapraklı sebzelerde de bulunuyor.

Önceki çalışmaların da folik asidin penise giden kan akışını iyileştirerek erkeklerde erektil disfonksiyonla mücadeleye yardımcı olabileceği kaydedildi.

Diyetisyen Dr. Carrie Rushton bunun "fizyolojik olmaktan ziyade zihinsel bir şey" olabileceğini çünkü "B vitaminlerinin ruh hali ve zihinsel sağlık için faydaları hakkında birçok veriye" sahip olduğumuzu söyledi.