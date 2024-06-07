Netanyahu 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacak

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:42

Güncelleme: 07.06.2024 - 10:42

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki Hamas'a karşı yürütülen savaş hakkında "gerçekleri sunacağını" belirterek 24 Temmuz'da Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD Kongresi'ne hitap edeceğini söyledi. Cumhuriyetçi liderler, Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşacağını duyurdu.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Her iki Kongre Meclisi'ne İsrail'i temsil etme ve bizi yok etmek isteyenlere karşı adil savaşımızın gerçeklerini Amerikan halkının ve tüm dünyanın temsilcilerine sunma ayrıcalığına sahip olduğum için çok duygulandım" dedi.

Netanyahu'nun ziyareti, ABD Başkanı Joe Biden ile arasındaki gerginliğin ortasında gerçekleşecek. Biden, Gazze'deki İsrail kampanyasını destekledi ancak son zamanlarda İsrail'in savaş taktiklerine daha eleştirel yaklaşarak bazı bomba sevkiyatlarını durdurdu.

"SİYASİ BİR YÜK"

Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Biden ile görüşüp görüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Biden'ın İsrail'e verdiği destek, Kasım ayındaki seçimler öncesinde siyasi bir yük haline gelmiş durumda. Bazı Demokratlar ve seçmenler, Gazze'de yaşanan binlerce sivil ölüm nedeniyle öfkeli. Cumhuriyetçiler de Biden'ı savaşa yönelik tutumu nedeniyle eleştirerek İsrail'e yeterince yardım etmediğini söylüyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Netanyahu'yu davet etme talebine katıldığını belirten ayrı bir açıklama yaptı. Schumer, "Başbakanla net ve derin anlaşmazlıklarım var, bunları hem özelde hem de kamuoyunda dile getirdim ve getirmeye devam edeceğim. Ancak Amerika'nın İsrail ile olan ilişkisi sarsılmaz ve bir kişiyi ya da başbakanı aşar, bu nedenle onun konuşmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.