Sanders'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki gösterdi.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:58
Sanders'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki
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Kongre’nin Netanyahu’ya davet mektubu yollamasına tepki gösteren ABD’li Senatör Bernie Sanders, “Şu anda Gazze'de on binlerce çocuk açlık, yetersiz beslenme ve kıtlıkla karşı karşıya.

Kongre yönetimi savaş suçlusu Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmenin sorun olmadığını mı düşünüyor? Hayır. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Sanders, Netanyahu’nun Kongre’de bulunması durumunda Kongre’ye gitmeyeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'görüşme' için davet mektubu yollamış, Netanyahu mektuba, 'İsrail'i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum' cevabını vermişti.


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