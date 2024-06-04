Sanders'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki gösterdi.
Kongre’nin Netanyahu’ya davet mektubu yollamasına tepki gösteren ABD’li Senatör Bernie Sanders, “Şu anda Gazze'de on binlerce çocuk açlık, yetersiz beslenme ve kıtlıkla karşı karşıya.
Kongre yönetimi savaş suçlusu Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmenin sorun olmadığını mı düşünüyor? Hayır. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Sanders, Netanyahu’nun Kongre’de bulunması durumunda Kongre’ye gitmeyeceğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'görüşme' için davet mektubu yollamış, Netanyahu mektuba, 'İsrail'i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum' cevabını vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor
- Kadın Meclisleri'nden TRT Spor'un o açıklamasına tepki
- 'Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı yalan!'