Netanyahu böyle övündü: Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediler, istila ettik

Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, kentte "ulaşamayacakları yer olmadığını" belirterek yaptığı saldırı ve baskınlarla övündü. Netanyahu, "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediler, istila ettik. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik" dedi.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 18:55
Netanyahu böyle övündü: Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediler, istila ettik
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:

"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."

Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.


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