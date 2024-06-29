Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:34

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:34

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, İsrail-Lübnan gerilimini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Beklentilerin İsrail’in müdahalesi yönünde olduğunu aktaran Bağcı, “Bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir. Şu anda hem Avrupa Birliği, hem Birleşmiş Milletler hem de Amerika yapmaması yönünde müdahalede bulunmak istiyorlar. Ama Netanyahu hükümeti, böyle bir askeri harekatı her an geliştirme ihtimali de göz önünde bulunduruyor. Bunu yapabilmesinin de tek nedeni özellikle Hizbullah’ın son dönemlerde İsrail'e yönelik açıklamaları ve saldırıları. Hamas’la birlikte hareket eden bir yapı olarak” dedi.

ÖN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Lübnan’ın hükümet olarak iki hata yaptığını vurgulayan Bağcı, “Bir tanesi 60-70’li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü’ne ana merkezi olarak hizmet etti. Ürdün reddetmişti. Daha sonra işte Tunus’a gitti Lübnan’dan sonra ama Filistin Kurtuluş Örgütü Yaşar Arafat’la Lübnan üzerinden bütün dünyaya mesaj verdiler. Hizbullah’la ilgili olarak da İran tabii burada çok etkili. Netanyahu bu riski alacak gibi gözüküyor. Yani henüz daha o noktaya gelmedi, ön hazırlıklar yapılıyor” diye konuştu.

İSRAİL'İN LEHİNE HİZBULLAH’IN ALEYHİNE

Netanyahu ile Hizbullah arasındaki olası savaş durumunda İran’ın da etkili olacağını belirten Bağcı, “İran'da seçimler var. Yani yeni cumhurbaşkanının kim olacağı ve onun tavrı da belli değil. Bazıları “ben Reisi’nin politikasına devam edeceğim” diyor, diğerleri değil. Burada her geçen gün İsrail'in lehine Hizbullah’ın da aleyhine işleyen bir süreç izleniyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN İŞİNE GELİYOR GÖZLERİN LÜBNAN’A ÇEVRİLMESİ

Bağcı, 3. dünya savaşı tartışmalarına ilişkin ise “Üçüncü dünya savaşı olursa nükleer savaş olur. Şimdi de hiç kimse nükleer bir savaşa girme eğiliminde değil. Hizbullah’ın yanında girebilecek bir ülke yok. Yani İran henüz daha o noktada değil. Rusya girmez. Rusya’nın işine geliyor zaten şu anda gözlerin Lübnan’a çevrilmesi. Olasılık üzere olasılık olarak tartışılır ama bir üçüncü dünya savaşı çıkmaz. Kaldı ki NATO yeni genel sekreterini atadı. NATO zaten müdahale etmez. Dünyada savaş çıkarabilecek tek şey NATO'yla Rusya arasındaki bir gerginlik ama Lübnan nedeniyle üçüncü dünya savaşına çıkmaz” değerlendirmesini yaptı.