Netanyahu’dan Erdoğan’a Kudüs çıkışı: 'Burası bizim şehrimiz, sizin değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’ün statüsüne ilişkin yaptığı sert açıklamalarla Türkiye’ye mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan seslenen Netanyahu, kentin İsrail’in bölünmez başkenti olduğunu öne sürdü. Bu ifadeler, iki ülke arasında uzun süredir gerilimin odağında olan Kudüs meselesini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump’ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs’ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı (...)

Netanyahu konuşmasında ayrıca, kendi liderliği döneminde bir Filistin devletine 'asla' izin vermeyeceğini iddia etti.

ERDOĞAN'IN 2020'DEKİ SÖZLERİ

Bu sözler, Türkiye ve İsrail arasında Kudüs merkezli gerilimi yeniden alevlendirdi. Kudüs meselesi uzun süredir iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte, özellikle Ekim 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Kudüs’ün Osmanlı mirasına ve Müslüman dünyasına ait olduğunu savunmuştu.

Erdoğan, “Kudüs bizim şehrimiz, bizden bir şehir” diyerek Osmanlı döneminde kente verilen öneme dikkat çekmişti. Ayrıca Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra’nın İslam dünyası için kutsal simgeler olduğunun altını çizmişti.

Erdoğan, o konuşmasında Filistin halkının “binlerce yıldır Kudüs’te yaşadığını” vurgulamış, İsrail’in uygulamalarını eleştirmiş ve “Filistin davasını ve Kudüs meselesini sonuna kadar takip edeceğiz” demişti.