Netanyahu’dan İran’a sert sözler: Her zamankinden daha sert şekilde vuruyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda İran halkına hitaben, “Bu, Ayetullah rejimini ortadan kaldırmak ve özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızda bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsat” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, ABD ile birlikte İran yönetimine karşı saldırıları sürdürdüklerini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Tahran’daki tiranları her zamankinden daha sert şekilde vuruyoruz” dedi.

Netanyahu, İran yönetimini kastederek “On yıllardır sizi terörize eden tiranları artan güçle vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, önümüzdeki günlerde İran halkının “kendi kaderini belirleyebileceği koşulların oluşturulacağını” öne sürdü:

“Zamanı geldiğinde ve o zaman hızla yaklaşıyor, meşaleyi size devredeceğiz. O anı yakalamaya hazır olun.”