Netanyahu’dan İran mesajı: Beklediğimizden çok daha fazla üstünlüğe sahibiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’la devam eden savaşın başlamasından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırıları nedeniyle “ağır bir bedel ödeyeceğini” söyledi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in, İran halkının mevcut yönetimi devirmesine zemin oluşturmak için çalıştığını ifade etti.

Netanyahu, İsrail’in İran’da halkın protesto edebilmesi için uygun ortam yaratmaya çalıştığını belirterek, “Birini suyun başına götürebilirsiniz ama içmesini sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

İsrail’in hava saldırılarıyla bu koşulları oluşturmaya çalıştığını söyleyen Netanyahu, saldırıların İran halkına sokaklara çıkabilecekleri alan açmayı hedeflediğini savundu.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i hedef alan Netanyahu, “Eski tiranı ortadan kaldırdık. Yeni tiran, Devrim Muhafızları’nın kuklası olan kişi ise halkın karşısına bile çıkamıyor” dedi.

Netanyahu, Mücteba Hamaney ile Hizbullah lideri Naim Kasım için üstü kapalı bir tehditte bulunarak, “Bir sigorta acentesi olsaydım bu iki kişiye hayat sigortası poliçesi düzenlemezdim” dedi.

Netanyahu, Lübnan hükümetini uyardıklarını belirterek, “Lübnan hükümetine ateşle oynadıklarını söyledik. Eğer Hizbullah’ın silahsızlandırılmadan faaliyet göstermesine izin vermeye devam ederlerse, kendi kaderlerini kendileri seçmiş olacaklar. Eğer onlar harekete geçmezse biz geçeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı, savaşın gidişatına ilişkin de “sürprizler” olabileceğini söyledi. Netanyahu, operasyonların ayrıntılarını açıklamayacağını belirterek “Bu basın toplantısında belli ölçüde savaş sisi yaratmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail’in sahada beklediklerinden daha güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Beklediğimizden çok daha fazla üstünlüğe sahibiz ve tüm hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

“ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM”

Netanyahu, İsrail’in bölgede eskisinden çok daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

Netanyahu, “Size Orta Doğu’nun tamamını değiştireceğimizi söylemiştim; düşmanlar ve dostlar açısından. İsrail’in her zamankinden daha güçlü olacağını söylemiştim. Artık bunu herkes görüyor; komşularımız da dahil, hem düşmanlarımız hem dostlarımız” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı ayrıca birçok ülke lideriyle görüştüğünü belirterek, bu liderlerin İsrail’in askeri gücünden etkilendiğini söyledi. Netanyahu, “Gücümüze ve kapasitemize şaşırıyorlar. Bize daha yakın olmak ve dostumuz olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca İsrail’in savaş sürerken diplomatik girişimlerini de hızlandırdığını belirtti. Bölge ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurmak için temaslarda bulunduklarını söyleyen Netanyahu, “Ekibimle birlikte bölgede yeni ittifaklar kuruyoruz. Birkaç hafta önce hayal gibi görünen ilişkiler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İran’daki yönetimin devrilmesi konusuna da değinen Netanyahu, bunun ancak İran halkının çabasıyla mümkün olacağını belirtti. Netanyahu, “Rejimin İran halkının çabası olmadan devrilemeyeceğini açıkça söyledik. Onlara yardımın yolda olduğunu da ilettik” dedi.

Savaşın sonunda ne olacağına dair net konuşmaktan kaçınan Netanyahu, “Günün sonunda ne olacağını söylemeyeceğim. Biz biliyoruz, umuyoruz ve sizin de bu rejimin düşmesini umduğunuzu anlıyoruz” dedi.

Netanyahu, İran yönetiminin devrilmemesi durumunda bile ciddi şekilde zayıflayacağını, ancak rejimin düşmesi halinde sorunun tamamen çözüleceğini savundu.

Netanyahu, hem Sünni hem de Şii radikal İslam’ın küresel bir tehdit oluşturduğunu savundu. Netanyahu, “Aşırı İslam tüm dünya için bir tehdittir. Bunun kendiliğinden çözüleceğini söyleyemeyiz” dedi.

“ABD İLE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İTTİFAK KURDUK”

Netanyahu, ABD ile kurdukları ittifakı “benzeri görülmemiş” olarak tanımladı. Trump’la düzenli temas halinde olduklarını dile getiren Netanyahu, iki liderin sık sık fikir alışverişinde bulunduğunu ve ortak kararlar aldıklarını söyledi.

Netanyahu, kısa süre önce Trump’la telefonda görüştüğünü belirterek ABD Başkanı’nın kendisine, iki ülke arasındaki ilişkinin geçmişteki tüm Amerikan başkanları ile İsrail başbakanları arasındaki ilişkilerden çok daha güçlü olduğunu söylediğini aktardı.

Netanyahu, Trump’ın görüşmede iki ülkenin yalnızca bugünü değil geleceği de düşündüğünü vurguladığını söyledi. Netanyahu’ya göre Trump, İsrail-ABD işbirliğinin “yalnızca iki ülkenin çıkarları için değil, gelecek nesiller ve insanlığın geleceği için” önem taşıdığını ifade etti.