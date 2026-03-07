Netanyahu’dan İran mesajı: Savaş sürecek, sürpriz planlarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran’a karşı yürütülen savaşın taviz verilmeden devam edeceğini açıkladı.

Netanyahu, İsrail’in savaşın bir sonraki aşaması için “birçok sürpriz içeren organize bir planı” olduğunu belirterek bu planın İran rejimini istikrarsızlaştırmayı ve değişimi mümkün kılmayı hedeflediğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) üyelerine de mesaj veren Netanyahu, silah bırakanlara zarar verilmeyeceğini ancak direnenlerin sorumluluğunun kendilerine ait olacağını ifade etti.

Netanyahu, “Siz de hedefimizdesiniz. Silahını bırakanlara zarar gelmeyecek. Ama bunu yapmayanların sorumluluğu kendilerine ait olacak” dedi.

İRAN HALKINA ÇAĞRI

Netanyahu, İran halkına seslenerek “gerçek anın yaklaştığını” söyledi. İsrail’in İran’ı bölmeye çalışmadığını savunan Netanyahu, “İran’ı özgürleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’da değişimin İran halkının elinde olduğunu söyleyen Netanyahu, bunun gerçekleşmesi halinde İsrail ile İran arasında barışın mümkün olacağını öne sürdü.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda güçlü bir tutum sergilediğini belirterek Trump’a teşekkür etti.

Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki işbirliğinin “her zamankinden daha güçlü” olduğunu söyledi.

BM VE BATI'YA ELEŞTİRİ

İsrail Başbakanı ayrıca Birleşmiş Milletler’i ve bazı Batılı liderleri İran’daki gelişmeler karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Netanyahu, birçok ülkenin bugün İsrail ile işbirliği talep ettiğini iddia etti.

LÜBNAN'A UYARI

Netanyahu, Lübnan hükümetine de çağrıda bulunarak 2024 ateşkes anlaşmasını uygulama ve Hizbullah’ı silahsızlandırma sorumluluğunun Beyrut yönetimine ait olduğunu söyledi.

Hizbullah’ın saldırılarının sürmesi halinde bunun Lübnan için ağır sonuçlar doğuracağını belirten Netanyahu, İsrail’in vatandaşlarını ve yerleşimlerini korumak için “gerekli her şeyi yapacağını” ifade etti.