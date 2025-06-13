Netanyahu'dan İsraillilere çağrı:

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.





NE OLMUŞTU?

İsrail, Cuma sabahı İran'ın nükleer tesislerine onlarca jetle "Yükselen Aslan Operasyonu" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı. Operasyonda İran'ın Natanz uranyum zenginleştirme tesisi dahil düzinelerce nükleer tesis, füze fabrikası ve askeri hedef vuruldu. Tahran'da 4 şiddetli patlama duyulurken, Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.

Saldırılarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Tebriz'deki askeri hedeflere yönelik saldırılarda ise 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. En kritik kayıp ise İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürülmesi oldu. Ayrıca nükleer bilim insanları Feridun Abbasi ve Muhammed Mehdi Tehrançi de saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail, operasyonun gerekçesini "İran'ın birkaç gün içinde 15 nükleer bomba yapabilecek duruma gelmesi" ve "geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşması" olarak açıkladı. Başbakan Netanyahu, operasyonun "İran tehdidi ortadan kalkana kadar süreceğini" duyurdu. İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, Ben Gurion Havalimanı kapatıldı ve on binlerce asker sınırlara konuşlandırıldı. Ülke genelinde alarm sistemleri devreye girdi.

İran'dan sert tepki geldi. Dini lider Hamaney "İsrail acı bir sonla karşılaşacak" derken, İranlı yetkililer "ABD destekli bu saldırının ağır bedeli ödenecek" tehdidinde bulundu. İran hava sahası süresiz kapatılırken, sert misilleme planlandığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio "operasyonda rollerinin olmadığını" açıklarken, Başkan Trump acil güvenlik toplantısı düzenledi. Irak da hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. BM Genel Sekreteri Guterres her iki tarafı "maksimum itidal" göstermeye çağırdı. Saldırının ardından Asya borsaları düşerken petrol fiyatları yükseldi, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

Şu anda İsrail misilleme beklerken, İran-ABD arasında Pazar günü Umman'da planlanmış nükleer görüşmeler risk altında. Bölgede gerilim tırmanırken havalimanları kapalı, sivil uçuşlar durdurulmuş durumda.