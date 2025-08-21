Netanyahu'dan kritik 'Gazze' açıklaması: 'Müzakerelere başlanması talimatını verdim'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Tümeni’ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

“HAMAS’I ORADA BIRAKMAYACAĞIZ”

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya basınına verdiği röportajda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul etse bile İsrail'in Gazze'nin tamamını ele geçirmeyi ve Hamas'ı ortadan kaldırmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağız. Bu konuda asla soru işareti olmadı" dedi.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın "silahlarını bırakması ve en az 20'si hayatta olan 50 rehineyi salıvermesi" halinde savaşın "bugün sona erebileceğini" belirtti.