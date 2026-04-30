Netanyahu’dan Küresel Sumud Filosu açıklaması: “Gazze’yi YouTube'dan izlemeye devam edecekler”

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Netanyahu, İsrail ordusuna dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na saldırması talimatını kendisinin verdiğini belirtti.

İsrail ablukasını delerek Gazze'ye yardım götürmek isteyen filodan hiçbir geminin "karasularına ulaşamadığını" söyleyen Netanyahu, “Gazze’yi YouTube’dan izlemeye devam edecekler” ifadeleriyle aktivistlerle alay etti.

Netanyahu paylaşımında, “Hepimiz için gurur verici bir an! Deniz Kuvvetlerimizi, Hamas destekçilerinin Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek üzere görevlendirdim. Görev tam anlamıyla başarıyla tamamlandı. Hiçbir gemi ve hiçbir Hamas destekçisi topraklarımıza, hatta sularımıza bile ulaşamadı. Geri döndürüldüler ve ülkelerine geri gidecekler. Gazze’yi YouTube’dan izlemeye devam edecekler” dedi.

כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2026

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.