Netanyahu'dan 'Laricani' açıklaması: 'Daha birçok sürpriz olacak...'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlı üst düzey yetkililere yönelik saldırıların, Tahran yönetimini “istikrarsızlaştırma” hedefinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Netanyahu, bu adımların İran halkına yönetimi değiştirme fırsatı sunmayı amaçladığını söyledi.

Netanyahu, yayımlanan video mesajında, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile Besic komutanı Gulamrıza Süleymani’ye yönelik saldırıların stratejik bir hedef doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

“Bu rejimi istikrarsızlaştırıyoruz ve İran halkına kaderlerini kendi ellerine alma fırsatı vermeyi hedefliyoruz” diyen Netanyahu, sürecin kısa vadede sonuç vermeyebileceğini de ifade etti.

Netanyahu açıklamasında, “Bu bir anda olmayacak, kolay da olmayacak. Ancak kararlı olursak İran halkına kendi geleceklerini belirleme fırsatı verebiliriz” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, İran’a yönelik operasyonlarda ABD ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu ayrıntılı şekilde görüştüğünü belirtti:

“ABD ile hava ve deniz güçlerimiz arasında iş birliği var. Hem dolaylı hem doğrudan operasyonlarla İran rejimi üzerinde büyük baskı kuruyoruz.”

Netanyahu, açıklamasının sonunda operasyonların süreceğini belirterek, “Daha birçok sürprizler olacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu (IDF), İran’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında Besic paramiliter gücünün komutanı Gulamrıza Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda Besic’in komutan yardımcısı ile birlikte diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail’in İran’a yönelik bir diğer saldırısında, Filistin İslami Cihad örgütünün liderlerinden Ekrem el-Acuri ile birlikte örgütün üst düzey isimlerinin de hedef alındığı bildirildi.