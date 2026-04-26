Netanyahu’dan Lübnan çıkışı: Ateşkes bozuldu mu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın eylemlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi tehlikeye attığını savundu.

Netanyahu, Hizbullah’a karşı sert şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Haftalık kabine toplantısında değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Hizbullah’ın ateşkes ihlallerinin mevcut anlaşmayı fiilen geçersiz hale getirdiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı, “Hizbullah’ın ihlalleri pratikte ateşkesi ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ve geçen hafta uzatılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail’in güvenliğine yönelik tehditlere karşılık verme hakkını saklı tuttuğu belirtiliyor.

Netanyahu da açıklamasında bu maddeye işaret ederek İsrail’in gerektiğinde askeri adım atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

“ÖNLEYİCİ SALDIRI HAKKIMIZ VAR”

Netanyahu, İsrail’in ABD ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde hareket ettiğini, bu konuda Lübnan ile de temas halinde olduklarını söyledi.

“Bu yalnızca saldırılara karşılık verme özgürlüğü anlamına gelmiyor” diyen Netanyahu, “Yakın tehditleri ve ortaya çıkmakta olan tehditleri önceden bertaraf etme serbestisini de içeriyor” dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.