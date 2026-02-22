Netanyahu’dan ‘yeni ittifak’ açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs ile bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söyledi.

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu belirten Netanyahu, şunları kaydetti:

“Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır."

Netanyahu, oluşturmayı planladıkları ‘altıgen’ ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını kaydederek, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.