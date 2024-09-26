Netanyahu geri adım attı: 'Saldırılar devam edecek'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 23:06

Güncelleme: 26.09.2024 - 23:06

İsrail'in Walla haber sitesinde, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkese varılması konusundaki önerinin arka planına ilişkin bilgilere yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Netanyahu ve ona yakın isimler ateşkes önerisinin formüle edilmesinde doğrudan rol aldı.

ABD ve Fransa'nın girişimleriyle hazırlanan önerinin basına yansıması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Hizbullah ile ateşkese karşı oldukları ve Netanyahu'nun kabul etmesi halinde hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Netanyahu, öneriden geri adım atarak Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.