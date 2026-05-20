Netanyahu için alarm zilleri: İsrail’de erken seçim kapıda

İsrail’de erken seçim sürecinin önü açıldı. Parlamentoda yapılan ön oylamada, Knesset’in feshedilmesini öngören yasa tasarısı büyük çoğunlukla kabul edildi.

120 sandalyeli Knesset’in dağıtılmasına ilişkin tasarıya 110 milletvekili destek verdi. Oylamada ret ya da çekimser oy kullanılmadı. Tasarının yasalaşması için komite sürecinin ardından parlamentoda son kez oylanması gerekiyor.

Sürecin tamamlanması halinde İsrail’de seçimlerin, 27 Ekim’deki yasal son tarihten birkaç hafta önce yapılabileceği belirtiliyor.

Knesset’in feshedilmesini öngören tasarı, Netanyahu’nun kendi koalisyonu tarafından sunuldu.

Tasarı, Netanyahu’ya geleneksel olarak yakın duran ultra-Ortodoks bir grubun, zorunlu askerlik muafiyeti konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle hükümete tepki göstermesinin ardından gündeme geldi.

Ultra-Ortodoks topluma yönelik askerlik muafiyeti, İsrail siyasetinde uzun süredir tartışılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Savaş döneminde bu muafiyetlere yönelik kamuoyu tepkisinin artması, koalisyon içindeki gerilimi daha da büyüttü.

NETANYAHU ANKETLERDE GERİDE

Oylama, İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu açısından kritik bir dönemde yapıldı. Netanyahu, ülke tarihinin en sağcı hükümetlerinden birine liderlik ediyor.

Ancak kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun mevcut koalisyonunun olası bir seçimde parlamentoda çoğunluğu sağlayamayabileceğini gösteriyor.

7 Ekim 2023 olaylarından bu yana yapılan anketlerde iktidar blokunun çoğunluk için gerekli sandalye sayısının gerisinde kaldığı belirtiliyor.

SAVAŞ GÜNDEMİ SANDIĞI ETKİLEYEBİLİR

İsrail, Gazze’de Hamas’la, Lübnan’da Hizbullah’la ve İran’la gerilimin sürdüğü bir dönemde erken seçim ihtimaliyle karşı karşıya.

Bu cephelerdeki gelişmelerin seçim sürecinin seyrini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Netanyahu yönetimi güvenlik politikalarını öne çıkarırken, muhalefet ise hükümeti 7 Ekim saldırıları sonrasındaki süreç ve savaşın yönetimi üzerinden eleştiriyor.

Netanyahu’nun siyasi geleceğini etkileyebilecek başlıklardan biri de uzun süredir devam eden yolsuzluk davası.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un davada olası bir anlaşma için temas yürüttüğü, böyle bir senaryoda Netanyahu’nun siyasetten çekilmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Netanyahu’nun yakın dönemde prostat kanseri tedavisi gördüğünü açıklaması ve 2023’te kalp pili takılması da sağlık durumunu siyasi tartışmaların bir başka başlığı haline getirdi.

MUHALEFET İÇİN DE GARANTİ YOK

Anketler Netanyahu’nun mevcut koalisyonunun çoğunluğu kaybedebileceğine işaret etse de muhalefetin hükümet kuracak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Muhalefet partilerinin uzlaşamaması halinde Netanyahu’nun, siyasi kilit aşılana kadar geçici başbakan olarak görevde kalabileceği değerlendiriliyor.