Netanyahu: ‘İran, ABD’nin nükleer programını sonlandırması yönündeki taleplerini kabul etmesi halinde İsrail, harekatı durdurmaya hazır’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli FOX News’in haber programına katılarak açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “İran’ın, ABD'nin nükleer programını sonlandırması yönündeki taleplerini kabul etmesi halinde İsrail'in harekatı durdurmaya hazır olduğunu” vurguladı. Netanyahu, "Buradaki mesele, hayatta kalmamızı tehdit edecek şeyleri durdurmaktır. Ve biz bunları durdurmaya kararlıyız. Ve bence bunları başarabiliriz. Başkan Trump'ın şartlarını kabul etmeye istekli olup olmadıkları ise ayrı bir konu” dedi.



“İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTELERİNİ ORTADAN KALDIRDIĞIMIZDA HER ŞEY SON ERECEK”





Netanyahu, İran’ın ABD’nin şartlarını kabul etmediği takdirde ise “Bu kapasiteleri ortadan kaldırdığımızda her şey sona erecek” diye konuştu. Netanyahu, “İran rejimi çok zayıf olduğu için bu kesinlikle bir sonuç olabilir” dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik bir İsrail saldırısını veto ettiği yönündeki haberlere değinmeyi reddetti ve “Asla gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yanlış haber var ki bu konuya girmeyeceğim. Ama size şunu söyleyebilirim ki yapmamız gerekeni yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“URANYUMU SİLAH HALİNE GETİRMEK İÇİN GİZLİ BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARI AÇIKTI”





İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair istihbaratı ABD ile paylaştığını söyleyen Netanyahu, “Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalıştıkları kesinlikle açıktı. Çok hızlı ilerliyorlardı. Bir test cihazına ve muhtemelen ilk cihaza aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir sürede ulaşacaklardı. ABD ile paylaştığımız istihbarat buydu” dedi.

Netanyahu, ayrıca İran'ı, Yemen'deki Husilere nükleer silah verme planları geliştirmekle suçladı ve İsrail ile ABD'nin “tam bir koordinasyon içinde” olduğunu söyledi. Trump’a ilişkin konuşan Netanyahu, “Başkan Trump ile sürekli temas halindeyim. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ve tabii ki Amerikalı dostlarımızı ve büyük dostumuz Başkan Trump'ı önceden bilgilendirdik” diye konuştu.

“NATANZ’DAKİ ANA TESİSİ YOK ETTİK”

İsrail'in İran'ın yer altındaki tesislerini yok etme kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna Netanyahu şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle epeyce bir şey yaptık. Natanz'daki ana tesisi yok ettik. Bu ana zenginleştirme tesisi. İhtiyaç duyarsak, ne gerekiyorsa ekleyeceğiz. Ama evet, her iki hedefe de ulaşmaya kararlıyız. Tüm hedeflerimize değinmeyeceğim. Belirli operasyonel planlara girmek istemiyorum. Bizim de epeyce yeni girişimimiz ve kolumuzda epeyce tavşan var.”

İranlıların, İsrail'in operasyonu karşısında “tamamen şaşırdıklarını” belirten Netanyahu, “Böylece Tahran'a giden serbest bir otoyolumuz oldu ve artık uçağımız düşürülmeden Tahran'da ve diğer yerlerde ihtiyacımız olan hedefleri vurabiliriz” şeklinde konuştu.