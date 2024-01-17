Netanyahu söylemini yineledi: Gazze'ye saldırılar devam edecek

Yayınlanma: 17.01.2024 - 21:36

Güncelleme: 17.01.2024 - 21:37

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten Netanyahu, "Kimse bizimle ilgili yanlış hüküm vermesin. 'Zafere kadar' havadan, karadan ve denizden savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

GALLANT DA BENZERİ AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanı Gallant da Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Bir askeri birliğe yaptığı ziyarette konuşan Gallant, "Gazze'de rehinler olduğu sürece savaşı sonlandıramayız. Rehineleri geri getirmenin yolu askeri baskı" dedi.