Netanyahu-Trump görüşmesine saatler kaldı: Masada neler var?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:05

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:05

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi.

Netanyahu, Gazze'de Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasında ileriye giden yolu Doha ya da Kahire'de değil, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştiren ilk yabancı lider olacağı Washington'da gördüğünü söyledi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından geçen yılın Kasım ayında çıkarılan tutuklama emrine rağmen gerçekleşti.

Netanyahu ve Trump'ın gündeminde, Gazze, esirler ve İran'ın yer alması bekleniyor.

"HARİTAYI YENİDEN ÇİZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Washington'a hareket etmeden önce Netanyahu, Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Ortadoğu'nun çehresini değiştirdiğini öne sürerek, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savunmuştu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde "öncülük ettiği" "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur" dedi.

ANLAŞMA ARAYIŞLARI

Trump, ateşkes görüşmelerinin ilk turu sırasında henüz görevde değildi, ancak ekibi İsrail'i bir anlaşmaya doğru itmede büyük bir rol oynadığı biliniyor.

Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes müzakerelerine son haftalarında katılarak anlaşmanın bitiş çizgisini geçmesine yardımcı olmuştu.

Witkoff, geçtiğimiz haftalarda İsrail'de Netanyahu ile biraraya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 47 bin 498'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 592'ye çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 14 bin 222 kişi İsrail saldırısı sonucu yıkılan binaların enkazında kayboldu.