Netanyahu yalanlamıştı! ABD'den flaş iddia: Mısır saldırıyı üç gün önce İsrail'e bildirdi
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın Hamas’ın saldırılarından 3 gün önce İsrail’i uyardığını belirterek, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz" dedi. Netanyahu, ilgili iddiaları geçtiğimiz gün yalanlamıştı.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5’inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın saldırılar konusunda İsrail’i uyardığını açıkladı.
McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu” dedi.
NETANYAHU YALANLAMIŞTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- Acun Ilıcalı, takımının yıllık kazancını açıkladı
- Trollere devlette kadro!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Araç ve konut 'satın almayın' çağrısı!
- Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
- 'Gereken yapılacak'
- İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu!
- Kılıçdaroğlu 'Cemal Canpolat' sessizliğini bozdu
- İsrail-Filistin geriliminde 5. gün