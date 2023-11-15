Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: İnsan hakları konusunda konuşacak en son kişi o

Yayınlanma: 15.11.2023 - 21:31

Güncelleme: 15.11.2023 - 21:46

Gazze'yi abluka altına alarak kenti 40 gündür ağır bombardımana tutan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir” ifadesine yanıt verdi.

Erdoğan'ın “İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini” savunan Netanyahu, "Bize ahlak dersi veremez. İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazze'de "ulaşamayacakları yer olmadığını" belirterek yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övünen Netanyahu'nun açıklamalarının Erdoğan'dan dikakt çeken bir paylaşım geldi.

Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2023

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında “İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullanmıştı.