Netanyahu'dan Filistin karşıtı adım: O isim Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi

25 Kasım 2022 Cuma, 13:25

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) aktardığına göre, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, yeni hükümette makamların paylaştırılması konusunda Yahudi Gücü ile anlaşmaya vardı.

Seçime aynı ittifakta girdiği partilerle koalisyon kurmak için müzakereleri sürdüren Netanyahu, Yahudi Gücü partisine, Ulusal Güvenlik Bakanlığını, Banliyöler, Necef Çölü ve Celile'yi Geliştirme Bakanlığını ve Yahudi Mirası Bakanlığını teslim etti.

Geniş yetkilerle donatılmış şimdiki adı "Kamu Güvenliği Bakanlığı" olan Ulusal Güvenlik Bakanlığına, işgal altındaki Batı Şeria Sınır Polisi birimi de dahil edilecek.

Öte yandan Yahudi Gücü partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, anlaşma üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi tam teşekküllü bir sağcı hükümet zamanı!" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Yahudi Gücü partisi ile anlaşma sağlamasına rağmen, koalisyon kurmak için ihtiyaç duyduğu diğer aşırı sağcı parti Dini Siyonizm ile müzakerelerde hala yol alamadı.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Ben-Gvir'in yer alması ise hem yeni hükümetin Filistin politikası açısından hem seküler İsrailliler nezdinde endişelere neden oluyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.