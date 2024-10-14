Netanyahu'dan 'güvenlik toplantısı' kararı: İran'a olası saldırı görüşülecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a verilecek karşılık ve Lübnan'daki son durumu görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacağı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığındaki toplantının yerel saatle 20.30'da yapılacağı aktarıldı.
Görüşmede, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın yanı sıra Lübnan'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.
İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta da Netanyahu başkanlığında İran'a verilecek yanıtı görüşmek için toplanmış ancak bir sonuca varılmadığı bildirilmişti.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.
Etiketler: #israil #netanyahu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- İptal olsa da iade yok!
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi