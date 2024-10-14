İsrail'den Lübnan'ın kuzeyine hava saldırısı

İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyindeki Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou bölgesini bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez vurduğu aldığı belirtilirken, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'den Lübnan'ın kuzeyine hava saldırısı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:53

Lübnanlı medya kaynakları, İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyindeki Aitou bölgesini vurduğunu duyurdu.

Kaynaklar, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez İsrail tarafından vurulduğunu belirtti.

İsrail basınına göre, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alınmış olabilir.

 

Hizbullah'ın yayın organı Al Mayadeen, gerçekleşen saldırıda “şehitler” olduğunu yazdı.

Al Mayadeen, “Görüntüler, İsrail'in Lübnan'ın Zgharta bölgesindeki Aitou'ya düzenlediği hava saldırısının ardından yaşanan büyük yıkımı gözler önüne seriyor. AlMayadeen muhabiri saldırının şehitlerle sonuçlandığını bildirdi. İsrail güçleri bu bölgeyi ilk kez hedef alıyor” açıklamasında bulundu.


Etiketler: #Lübnan #israil

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