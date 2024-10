İsrail'den Lübnan'ın kuzeyine hava saldırısı

Lübnanlı medya kaynakları, İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyindeki Aitou bölgesini vurduğunu duyurdu.

Kaynaklar, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez İsrail tarafından vurulduğunu belirtti.

İsrail basınına göre, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alınmış olabilir.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen's correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.



This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB