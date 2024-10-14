İsrail'den Lübnan'ın kuzeyine hava saldırısı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:53

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:53

Lübnanlı medya kaynakları, İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyindeki Aitou bölgesini vurduğunu duyurdu.

Kaynaklar, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez İsrail tarafından vurulduğunu belirtti.

İsrail basınına göre, saldırıda üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin hedef alınmış olabilir.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen's correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.



This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 14, 2024

Hizbullah'ın yayın organı Al Mayadeen, gerçekleşen saldırıda “şehitler” olduğunu yazdı.

Al Mayadeen, “Görüntüler, İsrail'in Lübnan'ın Zgharta bölgesindeki Aitou'ya düzenlediği hava saldırısının ardından yaşanan büyük yıkımı gözler önüne seriyor. AlMayadeen muhabiri saldırının şehitlerle sonuçlandığını bildirdi. İsrail güçleri bu bölgeyi ilk kez hedef alıyor” açıklamasında bulundu.