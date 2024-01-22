Netanyahu'dan 'Hamas' reddi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmak için İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve tüm mahkumları serbest bırakması şartlarını reddettiğini belirterek, "Hamas'ın teslim olma şartlarını tamamen reddediyorum" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 107 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakarak teslim olmak için İsrail'in Gazze'den çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve Hamas'a dokunulmamasını içeren teslim olma şartlarını reddettiğini söyledi.
Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas esirlerimizin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini, güçlerimizin Gazze'den çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve Hamas'a dokunulmamasını talep ediyor. Hamas'ın teslim olma şartlarını tamamen reddediyorum" dedi.
İsrail-Filistin ihtilafındaki iki devletli çözümü de reddeden Netanyahu, "Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm toprakların İsrail güvenlik kontrolü altında olmasından taviz vermeyeceğim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!