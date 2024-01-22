Netanyahu'dan 'Hamas' reddi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmak için İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve tüm mahkumları serbest bırakması şartlarını reddettiğini belirterek, "Hamas'ın teslim olma şartlarını tamamen reddediyorum" dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:37
Netanyahu'dan 'Hamas' reddi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 107 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakarak teslim olmak için İsrail'in Gazze'den çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve Hamas'a dokunulmamasını içeren teslim olma şartlarını reddettiğini söyledi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas esirlerimizin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini, güçlerimizin Gazze'den çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve Hamas'a dokunulmamasını talep ediyor. Hamas'ın teslim olma şartlarını tamamen reddediyorum" dedi.

İsrail-Filistin ihtilafındaki iki devletli çözümü de reddeden Netanyahu, "Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm toprakların İsrail güvenlik kontrolü altında olmasından taviz vermeyeceğim" dedi.


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