Netanyahu'dan İran açıklaması: İsrail için bir sorun olur

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:32

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:32

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu söz konusu toplantıda, "Hamas ile Filistin Yönetimi arasındaki fark, Hamas'ın İsrail'i şimdi yok etmek istemesi, Hamas'ın ise bunu aşamalı olarak yapmak istemesidir" dedi.

Netanyahu, Knesset'teki Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında savaşın ertesi günü Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve silahsızlanmadan yalnızca İsrail'in sorumlu olacağını doğruladı ve "Hamas kimsenin Gazze'den ayrılmasına izin vermiyor. Şerit'in sorumluluğunu üstlendikten sonra buna izin vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, konuşmasında İran hususuna da değinen Netanyahu, "Eğer nükleer silahlarla silahlanırsa, bu uzun vadede İsrail için bir sorun olur" dedi.

İsrail yönetimi, bir taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu iddia ederken, Netanyahu son günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların ardından, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize 'çözüm olmayacağını' savunmuştu.

İsrail Başbakanı daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı şeklinde açıklamalar yapmıştı.