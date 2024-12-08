Netanyahu'dan, Suriye sınırında gövde gösterisi: Anlaşma çöktü, askerler mevzilerini terk etti

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:46

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:51

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

“Bugün Ortadoğu tarihinde tarihi bir gün” diyen Netanyahu, “Esad rejimi, İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkasıdır ve bu rejim düşmüştür” açıklamasında bulundu.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin çökmesine yol açan olaylar zincirini başlattığını savunan Netanyahu, şunları aktardı:

“Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, bu baskıcı ve zalim rejimden kurtulmak isteyen herkesin Ortadoğu genelinde zincirleme bir reaksiyon yaratmasına neden oldu.”

“ANLAŞMA ÇÖKTÜ, SURİYELİ ASKERLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ”

Esad yönetiminin yıkılmasının “yeni fırsatların yanı sıra riskleri de beraberinde getirdiğini” belirten Netanyahu, “Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Kuvvetler Çekilmesi Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR DÜŞMAN GÜCÜN SINIRDA KONUŞLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İsrail'in, Suriye'deki iç savaşın en şiddetli döneminde izlediği iddia edilen “İyi Komşu” politikasına değinen Netanyahu, İsrail'in iç çatışmalarda aktif rol almaktan kaçınırken Suriyeli sivillere insani yardım sağlama konusunda benzer bir politika izleyeceğini belirterek, “Yüzlerce Suriyeli çocuk burada, İsrail'de doğdu” diye konuştu.

“İsrail'in, hiçbir düşman gücün sınırda konuşlanmasına izin vermeyeceğini” dile getiren Netanyahu, ülkesinin, Suriye'deki Dürzi, Kürt, Hıristiyan ve Müslümanlara da barış elini uzattığını kaydetti.

KUVVETLERİN ÇEKİLMESİ ANLAŞMASI

İsrail ordusu, Suriye'de işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ayrıca, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.