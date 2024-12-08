İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:28

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:28

Geçmişte Filistinli anneler için "Küçük yılanlar yetiştirmelerini önlemek için öldürülmeliler" sözleriyle tepki toplayan İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Ayelet Shaked, Suriye'deki son durumu yorumladı.

Shaked, sosyal medyadan paylaştığı iletisinde şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ve ABD, Kürtlere destek vermeli ve Erdoğan'ın, bu durumu Kürtlere zarar vermek için istismar etmesini engellemelidir. Erdoğan, cihatçı vekilleriyle birlikte bunu defalarca denemiştir."

"Bu, iyilerin (Kürtler ve Dürziler) gücünü artırma ve kötülerin (diğer herkesin) gücünü zayıflatma fırsatıdır. İsrail, daha aktif bir politika izlemeye geri dönmeli ve bir ittifak inşa etmelidir."

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AYELET SHAKED KİMDİR?

Ayelet Shaked, 7 Mayıs 1976'da Tel Aviv'de doğmuş ve siyasi kariyerine 2006 yılında Benjamin Netanyahu'nun ofisinde başlamıştır. 2013 yılında Yahudi Evi partisinden İsrail parlamentosu Knesset'e seçilen Shaked, 2015-2019 yılları arasında Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra Yeni Sağ partisini kurmuş ve 2021'de İçişleri Bakanı olarak atanmış ve 1 yıl süreyle bu görevi yürütmüştür.

Shaked 2014 yılında, Filistinli anneleri hedef alan sözlerinin ardından, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmiş ve Erdoğan, Shaked'in zihniyetinin Adolf Hitler'inkinden farklı olmadığını söylemiştir.

Shaked'in, 2018 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Kürtler, ülkesi olmayan dünyadaki en büyük halk. Eski bir halk, Yahudi halkı ile özel tarihi bağlantısı mevcut. Bir devleti hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştır.

Avustralya 2024 yılında, geçmişteki kışkırtıcı yorumlarını gerekçe göstererek Shaked'in vize başvurusunu reddetmiştir.