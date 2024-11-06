Netanyahu’dan Trump’a tebrik: Tarihin en büyük geri dönüşü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’dan Trump’a tebrik: Tarihin en büyük geri dönüşü
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump için sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Netanyahu paylaşımında, "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum. Beyaz Saray’a tarihi dönüşünüz, ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #israil #ABD

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