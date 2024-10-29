Netanyahu'yu evinin önünde protesto ettiler: 9 gözaltı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:20

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:20

Batı Kudüs'te Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için gösteri düzenlendi.

Netanyahu hükümetini esirleri geri getirmekte isteksiz davranmak ve siyasi gerekçelerle Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması imzalamamakla suçlayan İsrailli esirlerin yakınları İsrail Meclisi önünde toplandı.

Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talep eden gruplar da yakınlardaki Batı Kudüs'te bakanlıkların bulunduğu bölgede toplanarak gösteri yaptı.

Gruplar daha sonra Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Demir bariyerler arkasında konuşlanan İsrail polisi göstericilerin ilerleyişine güç kullanarak engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Bir grup, polis bariyerlerini aşarak Netanyahu'nun evine doğru ilerledi. İsrail polisi, bu kişileri güç kullanarak alandan uzaklaştırdı. Bölgeye destek birlik ve TOMA çağıran İsrail polisi, atlı polislerle grupları alandan uzaklaştırmaya çalıştı. İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, gösterilerde 9 kişi gözaltına alındı.

Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım işlemek suçlamasıyla" yargılandığı insanlık felaketinin durdurulması için uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.