New York Belediye Başkanı manav ziyaretine çıktı: Meyvesini Türk esnaftan aldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:11
New York Belediye Başkanı manav ziyaretine çıktı: Meyvesini Türk esnaftan aldı
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New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabı Twitter'dan sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı. Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

Adams'ın paylaştığı videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan bir kişi ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya, "Belediye başkanı bu abi" dediği duyuluyor. Bir kişi ise Adams'ın paylaşımına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"New York Belediye Başkanı olmadan önce Brooklyn Belediye Başkanı'ydı. 5-6 yıldır sürekli müşterimizdir kendisi..."


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