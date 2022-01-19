New York Belediye Başkanı manav ziyaretine çıktı: Meyvesini Türk esnaftan aldı
New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabı Twitter'dan sokakta meyve ve sebze tezgahı olan bir esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı. Gece geç saatlerde tezgahın açık olduğunu belirten Adams, küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.
İnanılmaz video! New York Belediye Başkanı manav ziyareti yapıyor- Meyve satanlar Türk. Adams'ın belediye başkanı olduğunu konuşuyorlar: "Belediye başkanı bu abi" pic.twitter.com/cUJ0vsxV7F— Yunus Emre Erdölen (@yunuserdolen) January 18, 2022
Adams'ın paylaştığı videoda, konuşmasından Türk olduğu anlaşılan bir kişi ise Adams'a selam verdikten sonra, tezgahın diğer ucundaki satıcıya, "Belediye başkanı bu abi" dediği duyuluyor. Bir kişi ise Adams'ın paylaşımına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"New York Belediye Başkanı olmadan önce Brooklyn Belediye Başkanı'ydı. 5-6 yıldır sürekli müşterimizdir kendisi..."
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Destici'den 'baraj' resti
- İzmir'de kara kış desteği 56 milyon TL'yi aştı
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- PCR testi karmaşası Meclis gündeminde
- Süper Lig mücadelesi yine ertelendi
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Kremlin’den Erdoğan’a 'arabuluculuk' yanıtı
- Billur Kalkavan'dan tepki çeken 'aldatılma' açıklaması
- Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam açıklaması
- Milli futbolcu Rusya yolcusu