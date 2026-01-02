New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den yemin töreninde çarpıcı mesajlar

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak'ta yemin ederek görevine resmen başladı. Kışın sert soğuğunda yapılan yemin töreninde verdiği mesaj ise açıktı: Zorlu geçen belediye başkanlığı yarışını sol kazandı ve bu yönetim, ilericilerin ülkeyi yönetebileceğini tüm ülkeye göstermeye kararlı.

ABD genelinde derin siyasi kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemde Mamdani, siyasi kimliğini ve ideolojisini net biçimde sahiplenerek kalabalığa, "Demokratik sosyalist olarak seçildim, demokratik sosyalist olarak yöneteceğim" sözleriyle seslendi ve yerleşik siyaset düzenini sert sözlerle eleştirdi.

Konuşma, içinden geldiği Demokratik Parti'yi hayal gücü ve iddia eksikliğiyle suçlayan, ilerici bir metindi. Mamdani, “Radikal sayılma korkusuyla ilkelerimden vazgeçmeyeceğim” diyerek çizgisini bir kez daha vurguladı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM, KİRA KONTROLÜ

CNN'e göre, 34 yaşındaki yeni belediye başkanı, muhaliflerine ve eleştirmenlerine doğrudan seslendiği konuşmasında 'birleştirici bir ton' tutturmaya çalıştı.

Mamdani; kentin en zengin sakinlerinin daha fazla vergilendirilmesini, kurumlar vergisinin artırılmasını ve buradan elde edilecek kaynakla vaatlerini finanse etmeyi öneriyor. Bu başlıklar arasında çocuk bakımı, 'hızlı ve ücretsiz' belediye otobüsleri ve kira kontrollü konutlarda kira artışlarının dondurulması yer alıyor. Bu adımların hayata geçmesi ise eyalet meclisi ve valinin desteğini gerektiriyor.

“Eğer bir New Yorkluysanız, ben sizin belediye başkanınızım” diyen Mamdani, “Aynı fikirde olmasak bile sizi koruyacağım, sizinle sevineceğim, sizinle yas tutacağım ve hiçbir an olsun sizden saklanmayacağım” dedi.

CNN'e göre, konuşmanın tamamına, emekçi New Yorklulara yönelik vurgular hâkimdi. Mamdani; taksi şoförlerinden restoran çalışanlarına, hastane emekçilerinden metro operatörlerine kadar, çoğu zaman görünmeyen ama ayakta kalma mücadelesi veren insanlardan söz etti.

İŞÇİ SINIFINA SELAM

Günün ana temalarından biri de işçi sınıfı ve sendikal hareketti. Mamdani konuşmasından kısa süre önce, 1912’de işçi hakları mücadelesinin simge sloganlarından birine dönüşen “Bread and Roses” (Ekmek ve Güller) marşı seslendirildi. Temsili anlatım, insanların hem temel ihtiyaçlara hem de güzelliğe duyduğu gereksinimi simgeliyordu. Bu tercih, Mamdani yönetiminin New Yorklulara, 'ikisi birden mümkün' mesajı olarak yorumlandı.

“Radikal olan, çok az sayıda insana çok şey verip, bu kadar çok insanın yaşamın temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı bir sistemdir” diyen Mamdani, yemin törenini yöneten Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders’tan alıntı yaptı. Sanders, Mamdani’yi ve New Yorkluları, “Ülkenin dört bir yanındaki insanlara umut ve ilham verdikleri” için övdü.

İLK İCRAATINI YAPTI

Kasım ayında Mamdani’nin seçilmesi, Demokratik Parti’nin daha sola kayıp kaymayacağı, işçi sınıfını doğrudan etkileyen konulara ağırlık verip vermeyeceği ve özellikle yaklaşan ara seçimlerde 'hayat pahalılığı' başlığını merkeze alması gerekip gerekmediği yönünde ülke çapında bir tartışmayı da tetiklemişti.

Mamdani, yemin konuşmasından saatler sonra Brooklyn’e geçerek yönetiminin ilk icraatını yaptı ve konut odaklı bir dizi başkanlık kararnamesini imzaladı. Ardından yeniden belediye binasına döndü. Gün boyu kullanılan sandalyeleri ve sahne ekipmanlarını soğukta toplamaya devam eden işçiler binaya girerken, Mamdani katlanır bir masanın arkasına geçip onlara sıcak çikolata dağıtıyordu.