New York metrosunda panik anları
ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polisin kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
ABD’nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonu korku dolu anlara sahne oldu. İstasyondaki platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.
İstasyonda devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti.
Kadın raylardan saniyeler içinde çıkarılırken, o sırada istasyona yaklaşan bir metro olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme