New York metrosunu fareler bastı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:21

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:21

ABD'nin New York kentinde, altyapı ve bakımsızlık sorunları sebebiyle metro hattını fareler bastı.

Dünyada en eski ve en büyük metro ulaşım hattına sahip olan New York Metrosu'nda, farelerin dolaştığı bir video sosyal medyada yayınlandı.

Yayınlanan videoda, bir fare aniden ortaya çıktı ve uyuya kalan bir yolcunun bacaklarına tırmanmaya başladı. Adam, vücudunda gezinen farenin farkında olmadan uyumaya devam etti. Daha sonra, fare adamın kolundan yukarıya, boynuna ve körpücük kemiğine doğru ilerledi. Fare, adamın omzundan boynunun arkasına geçti. Boynunun arkasında bir şey gezindiğini hissetmesiyle uyanan adam, birden bire fareyi önünde görünce yerinden fırladı.