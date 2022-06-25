New York Post'tan Senegalli TikTok fenomeni Khabane Lame konusunda 'ırkçılık' özrü

25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:27

New York Post Twitter hesabından, Khaby kullanıcı adı ile bilinen fenomen Khabane Lame'nin TikTok'un en çok takip edilen kişisi olduğuna ilişkin haberi, Lame'nin ismini kullanmadan paylaşması sosyal medyada ciddi tepkilere neden oldu.

Gazete, "İşsiz fabrika çalışanı, TikTok'un en popüleri 142,8 milyon takipçili Charli D'Amelio'yu koltuğundan etti" başlığıyla yaptığı paylaşım nedeniyle ırkçılık ve ayırımcılıkla suçlandı.

Twitter kullanıcıları haberin başlığında Senegalli Lame'ın adı yerine ABD vatandaşı Charli D'Amelio'nun adını kullanılmasının ırkçılık ve siyahi düşmanlığı olduğunu yazdı.

New York Post'un söz konusu tweeti binlerce yorum aldı, binlerce kez yeniden paylaşıldı.

Gazete ise ilk paylaşımın altına yaptığı yeni paylaşımda "İlk haberimizin başlığında Khabane Lame'ın adını kullanmadığımız için özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Senegalli Lame, TikTok'ta 143 milyon takipçiye ulaşarak uygulamanın en çok takip edilen ismi olmuştu.

Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142,3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden almıştı.

TikTok'ta "khaby.lame" ismini kullanan Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

İtalya'da bir fabrikada çalışan ancak salgın nedeniyle işsiz kaldığı dönemde TikTok hesabı açan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

Lame, Eylül 2021'de 100 milyon aboneyi geçen 2'nci TikTok kullanıcısı olmuştu.