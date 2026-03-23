23.03.2026 08:44:00
New York’ta pistte akılalmaz kaza: Yolcu uçağı ile itfaiye aracı çarpıştı!

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda bir uçağın itfaiye aracıyla çarpıştığı bildirildi.

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda Montreal çıkışlı ‘CRJ-900’ tipi uçağın inişi sırasında bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının pist üzerinde çarpıştığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın ardından havalimanında operasyonların durdurulduğunu ve bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

Çarpışması sonucu ölümler ve yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı, La Guardia Havalimanı pistinde yerel saatle 23.40'ta bir olay yaşandığını doğruladı, ancak ayrıntı paylaşmadı.

